Mardin'de muhtarlık seçimi sırasında çıkan kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde muhtarlık seçimi için oy verme işlemi sırasında bir ailenin fertleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Jandarmanın müdahalesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı.

Olay, merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerel seçim kapsamında devam eden oy verme işlemleri sırasında bir ailenin fertleri arasında oy kullanılacak muhtar seçimi nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Okulun bahçesindeki tartışma adayların yakınlarının da araya girmesiyle kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Jandarma ekipleri kavgayı sonlandırmak için biber gazı sıkarak havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye jandarma ekiplerin müdahalesiyle kavga büyümeden yatıştırıldı.

Kavga nedeniyle oy kullanma işlemlerine kısa süreliğine ara verilirken yaşanan gerginliğin sürmemesi için jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. - MARDİN