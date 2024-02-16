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Mardin'de motosiklet kazası: Yaya yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yayaya çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yayaya çarptı. Kazada yaya yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaya çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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