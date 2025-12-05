Mardin'de mobil kaçak trafolar, yapay zeka destekli dronlardan kaçamadı

Dicle Elektrik'in Mardin'in Derik ilçesinde gerçekleştirdiği yapay zeka destekli dron denetimlerinde, bir kısmı traktör römorklarına yüklenmiş toplam 10 adet abonesiz kaçak trafo tespit edildi. Söz konusu trafoların toplam gücünün 600 meskenin aylık elektrik ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu belirlenirken, şirket savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadelede yüksek teknolojiden yararlanmaya devam ediyor. Şirket son olarak Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Pirinçli Mahallesi Karaca mevkiinde yapay zeka destekli dronlarla gerçekleştirdiği denetimler sırasında çarpıcı bir tabloyla karşılaştı. Tarımsal sulamada kullanılan ve herhangi bir aboneliği bulunmayan tam 10 adet kaçak trafo, dron kameralarına yansıdı. Bir kısmının direk üzerinde, bir kısmının ise mobil hale getirilerek traktör römorklarına yüklendiği belirlenen trafoların tamamının kayıt dışı olduğu tespit edildi.

Kaçak kullanımın ulaştığı boyutun vahametine dikkat çeken Dicle Elektrik yetkilileri, "Tespit edilen 10 kaçak trafonun toplam gücü yaklaşık bin 600 kVA. Bu da yaklaşık 600 meskenin aylık elektrik ihtiyacına eşdeğer bir kapasite. Bu trafoların yeraltından çekilen suyla tarla sulamasında kullanıldığı belirlendi. Ancak bu kaçak kullanım sadece ekonomik değil, aynı zamanda mevcut elektrik şebekesinde zarara da neden oluyor. Şebekeye yük bindirerek diğer abonelerin kesintisiz enerji almasını engelliyor" açıklamasını yaptı.

Yapılan tespitlerde, kaçak trafolardan bazılarının traktör römorklarına yüklenerek 'mobilize' edildiği belirlendi. Bu yöntem sayesinde kaçak kullanıcıların, muhtemel bir denetim anında trafoları başka yere taşıyarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ifade edildi. Ayrıca gece ve gündüz farklı noktalarda yapılan bağlantılarla kaçak tüketimin sürdürüldüğü, bu durumun ise ekiplerin yer tespiti yapmasını zorlaştırdığı vurgulandı.

Kaçak elektrikle mücadele ekiplerinin değerlendirmesine göre, traktör römorklarına yüklenen mobil trafolar, bölgedeki kaçak tüketimin artık profesyonel bir organizasyon seviyesine ulaştığını gösteriyor. Yetkililer, "Bu yöntemle hem iz kaybettirilmeye hem de yasal yaptırımlardan kaçmaya çalışılıyor. Ancak teknolojik takip sistemlerimiz bu tür girişimleri tespit edebilecek düzeyde" değerlendirmesinde bulundu.

Dicle Elektrik, yerleri, güçleri ve kullanım amaçları detaylı şekilde tespit edilip görüntülenen 10 kaçak trafonun tamamına el konulması ve sorumlular hakkında işlem yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, özellikle Derik ve çevresinde artan kaçak kullanım nedeniyle şebekede ciddi zararlar oluştuğu, bunun da bölgedeki abonelerin enerji kalitesini olumsuz etkilediği ifade edildi. Açıklamada, "Bölge halkının mağduriyet yaşamaması için dron destekli kontroller artırılacak ve kaçak kullanıma karşı sıfır toleransla mücadele sürecek" denildi. - MARDİN