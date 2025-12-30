Kargo kutusundan muz çıktı: 127 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı
Nusaybin ilçesinde, kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz ve salatalık koyarak dolandırıcılık yapan şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Şüphelinin 252 suç kaydı olduğu ve 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edildi.
Nusaybin ilçesinde, kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yürütülen titiz takip sonucu yakalandı. Hakkında 252 suç kaydı bulunan ve toplam 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. - MARDİN
