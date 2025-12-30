Kargo kutusundan muz çıktı: 127 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, yakalandı.

Nusaybin ilçesinde, kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yürütülen titiz takip sonucu yakalandı. Hakkında 252 suç kaydı bulunan ve toplam 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. - MARDİN