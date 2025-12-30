Haberler

Kargo kutusundan muz çıktı: 127 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Kargo kutusundan muz çıktı: 127 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nusaybin ilçesinde, kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz ve salatalık koyarak dolandırıcılık yapan şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Şüphelinin 252 suç kaydı olduğu ve 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, yakalandı.

Nusaybin ilçesinde, kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yürütülen titiz takip sonucu yakalandı. Hakkında 252 suç kaydı bulunan ve toplam 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

Ülke genelinde 4 günlük alarm! Yüzbinlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor