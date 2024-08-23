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Manyas'ta Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Arttırıldı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde jandarma ekipleri, orman ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla denetimlerini arttırdı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki ormanlık alanlarda ve tarlalarda yangınları önleme ve mücadele çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında orman ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla denetimlerini arttırdı.

Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki ormanlık alanlarda ve tarlalarda yangınları önleme ve mücadele çalışmalarına aralıksız devam edildiğini açıkladı. Kaymakam Yeşil, bu kapsamda jandarma ekiplerinin ilçede bulunan Ketenlik Deresi Mesire Alanı, Manyas Baraj Gölü, göletler ve diğer piknik alanlarında denetim faaliyetlerine sürekli olarak devam ettiğini belirtti. Kaymakam Yeşil, "Ülkemiz genelinde canımızı yakan orman yangınlarının artması nedeniyle ilçe jandarma ekiplerince Manyas ilçemizde ormanlık alanlarda yangınlara karşı gerekli kontroller ve denetimler yapıldı. Şükürler olsun ki bugüne kadar ilçemizde herhangi bir orman yangını olmadı. Ormanların geleceğimiz olduğunun altını çizerek vatandaşlarımızdan sürekli olarak bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ekonomi 3-sayfa Manyas Çevre Güvenlik Orman Yangınları 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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