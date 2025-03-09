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Manisa'da Yamaç Paraşütü Faciası: Sporcu Tuncay Öğüt'ün Cesedi Bulundu

Manisa'da Yamaç Paraşütü Faciası: Sporcu Tuncay Öğüt'ün Cesedi Bulundu
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yamaç paraşütü yapan 62 yaşındaki Tuncay Öğüt'ten bir daha haber alınamayınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda sporcunun cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yamaç paraşütü yapan sporcudan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda paraşütçünün cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü sporcusu Tuncay Öğüt (62), cumartesi öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den Manisa Saruhanlı'ya bağlı Halitpaşa Mahallesi'ne yamaç paraşütü yapmak için geldi. Saat 15.00 sıralarında Çınaroba Mahallesi'ndeki 1120 rakımlı dağdan Salihli'ye inmek üzere atlayış yapan Öğüt'ten bir daha haber alınamadı. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgede; jandarma, AFAD, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (Manisa MAT) ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Gece boyu süren arama çalışmaları sonucu bugün saat 12.00 sıralarında Öğüt'ün cenazesine ulaşıldı. Öğüt'e ait paraşütün nasıl düştüğü henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğüt'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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