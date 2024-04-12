Manisa'da Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 34 GSM 721 plakalı otomobil Ç.A. (41) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın sonucu elektrikli bisiklet parçalara ayrılırken sürücü Ç.A. ağır yaralı olarak Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ç.A. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA