Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Manisa'da Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 34 GSM 721 plakalı otomobil Ç.A. (41) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın sonucu elektrikli bisiklet parçalara ayrılırken sürücü Ç.A. ağır yaralı olarak Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ç.A. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıgöl Manisa Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Nisan DEPREM SON DAKİKA | Deprem ne zaman oldu, deprem mi oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Lahn nedir? Kuran'da Lahn ne demektir? Lahn kelimesinin tanımı ve anlamı! Hadr nedir? Kuran'da Hadr ne demektir? Hadr kelimesinin tanımı ve anlamı! Kıraat nedir? Kuran'da Kıraat ne demektir? Kıraat kelimesinin tanımı ve anlamı! Hizb nedir? Kuran'da Hizb ne demektir? Hizb kelimesinin tanımı ve anlamı! Hatim nedir? Kuran'da Hatim ne demektir? Hatim kelimesinin tanımı ve anlamı! Cüz nedir? Kuran'da Cüz ne demektir? Cüz kelimesinin tanımı ve anlamı! ALTIN FİYATLARI Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın kaç TL? Ayet nedir? Kuran'da ayet ne demektir? Ayet kelimesinin tanımı ve anlamı! Tesbih namazı nasıl kılınır, Tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı cemaatle mi kılınır? Hz. Muhammed'in hayatı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ne zaman vefat etti? Ne zaman peygamber oldu? Fil olayı nedir? Fil vak'ası nasıl yaşanmıştır? Fil yılı ne demektir? Fil suresi içerisindeki Fil olayı nedir? Fil suresi okunuşu ve anlamı! Hz. Muhammed (S.A.V.) ne zaman doğdu? Peygamberimizin doğum tarihi nedir, doğum günü ne zaman? Hz. Muhammed doğduğunda gerçekleşen mucizeler! 27 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 27 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 27 Kasım hangi burca ait? 26 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 26 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title