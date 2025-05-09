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Manisa'da Kafe Sahibi İçinde Altın Bulunan Keseyi Polise Teslim Etti

Manisa'da Kafe Sahibi İçinde Altın Bulunan Keseyi Polise Teslim Etti
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kafe işletmecisi, tuvalet kısmında bulduğu altın dolu keseyi sahibine ulaştırılması amacıyla polis ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Manisa'da bir kafe işletmecisi, iş yerinin tuvalet kısmında bulduğu içi altın dolu keseyi sahibine ulaştırılması amacıyla polis ekiplerine teslim etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren Şehzadeler Park Kafe'nin işletmecisi Oğuzhan Çırakoğlu, tuvaletlerin bulunduğu alanda yerde bir kese buldu. Keseyi kontrol eden Çırakoğlu, içerisinde altın bulunduğunu tespit etti. Çırakoğlu, durumu kayıt altına almak amacıyla keseyi güvenlik kamerasına gösterdikten sonra içeriğini inceledi. Kamera görüntülerinden keseyi düşüren kişinin tespit edilememesi üzerine bir süre sahibinin gelmesini bekleyen işletme sahibi, başvuru olmayınca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme yaptıktan sonra altın dolu keseyi tutanakla teslim aldı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kafeye gelen müşteriler üzerinden altınların sahibini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Keseyi polis ekiplerine teslim ettiklerini söyleyen işletme sahibi Oğuzhan Çırakoğlu, "İşletmemin içerisindeki bir alanda temizlik görevlisiyle beraber bir kese bulduk. Keseyi kontrol ettiğimizde içinde altınların olduğunu fark ettik. Altınların sahibinin bulunması için polise haber vererek keseyi de polis ekiplerine teslim ettik" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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