Manisa'da kaçakçılık bilançosu açıklandı

Ocak ayında Manisa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 30 olayda 34 şüpheli yakalanırken, 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, makaron, tütün ve çeşitli ürün ele geçirildi.

Manisa'da polis ekiplerinin Ocak ayı boyunca gerçekleştirdiği operasyonlarda 30 olayda 34 şüpheli yakalanırken, 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda yüz binlerce makaron, kilolarca tütün ve binlerce elektronik sigara ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 01-31 Ocak 2026 tarihleri arasında kaçakçılık, mali ve ekonomik suçlar ile organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 30 olay meydana gelirken, yakalanan 34 şüpheli şahıstan 3'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

Yapılan operasyonlarda 104 bin 750 paket kaçak sigara, 347 bin 520 adet makaron, 191 kilogram tütün, 5 bin 900 litre kaçak akaryakıt, 443 kilogram nargile tütünü, 315 litre etil alkol ve alkollü ürün, 3 adet kaçak cep telefonu, 153 adet muhtelif emtia, 4 bin 100 adet elektronik sigara, 3 adet kompresör ve sigara sarma makinesi, 3 adet silah, 45 adet mermi ile birlikte 5 adet senet, pasaport ve çeşitli evrak ele geçirildiği bildirildi. - MANİSA

