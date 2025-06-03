Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 58 Bin 860 Makaron Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan operasyonlarda, polis ekipleri tarafından 58 bin 860 adet doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadelesini aralıksız olarak devam ettiren Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde E. T. (41), isimli şahsın kullanmış olduğu araçta yapılan aramada 58 bin 860 adet doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında 5607 SKM suçu kapsamında düzenlenen tahkikat evrakları adli mercilere gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir' ifadelerine yer verildi. - MANİSA