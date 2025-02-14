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Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi

Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi
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Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara ve tütün malzemeleri ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin elektronik sigara sarma makinesiyle dolum yaptıkları belirlendi.

Manisa'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince F.K. ve M.K. isimli şüphelilerin elektronik sigara sarma makinesiyle dolum yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 10 bin 500 adet dolu makaron, 142 kilogram açık kıyılmış tütün, 130 adet kesilmiş bandrol, bin 450 adet sigara sarma kağıdı, çok sayıda kilit poşet, 2 kilogram nargile tütünü, 1 adet elektronik ticari sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet dijital elektronik terazi, 151 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi. Şüphelilerden F.K.'nın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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