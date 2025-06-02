Manisa'da Jandarma Operasyonu: 7900 Kilogram Tütün ve 75 Bin TL Ele Geçirildi

Manisa'da Jandarma Operasyonu: 7900 Kilogram Tütün ve 75 Bin TL Ele Geçirildi
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsa ait araç ve depolarda yaptığı operasyonda 7900 kilogram kıyılmış tütün ve suçtan elde edildiği düşünülen 75 bin TL'yi ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 900 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 75 bin TL ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi'nde İ.T. (42) isimli şahsa ait araç ve depolarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7 bin 900 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 75 bin TL'ye el konuldu. Olayda kullanılan araç ise Salihli ilçesindeki yediemin otoparkına çekildi. Şüpheli İ.T, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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