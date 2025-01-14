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Manisa'da Hızlı Tren Projesinde İş Kazası: Bir Operatör Hayatını Kaybetti

Manisa'da Hızlı Tren Projesinde İş Kazası: Bir Operatör Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki yüksek hızlı tren projesinde gerçekleşen iş kazasında, tünel içerisinde çalışan bir iş makinesi derin su birikintisine devrildi. Operatör Hüseyin Durak, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devam eden hızlı tren projesinde, tünel içerisinde çalışan iş makinesi derin su birikintisine devrildi. Meydana gelen iş kazasında iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede iş kazası meydana geldi. Dün gece saatlerinde Hüseyin Durak (20) idaresindeki iş makinesi, tünel içerisinde çalışma yaptığı sırada derin su birikintisine devrildi. Çalışma arkadaşları bir yandan suyun içerisine düşen Hüseyin Durak'ı kurtarmak için harekete geçerken, diğer yandan itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Suyun içerisinden beraber çalıştığı arkadaşları, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan Hüseyin Durak, 112 sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz operatör hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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