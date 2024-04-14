Manisa'da Hint keneviri yetiştiren 3 kişi suçüstü yakalandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hint keneviri yetiştiren 3 kişi suçüstü yakalandı.
İlçeye bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu kişileri takibe aldı. Ormanlık alanda Hint keneviri dikimi ve sulaması yapan F.Ç. (27), H.H.(36) ve A.K.(44) adlı 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonda 81 kök Hint keneviri ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA