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Manisa'da Fabrika Servis Araçları Çarpıştı: 19 Yaralı

Manisa'da Fabrika Servis Araçları Çarpıştı: 19 Yaralı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, fabrikalara işçi taşıyan iki servis minibüsünün kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan iki servisin kontrolsüz kavşakta birbirine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasına 19 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikalara işçi taşıyan Mevlüt Ç., idaresindeki 45 J 5875 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta, Hüsnü Ö.' idaresindeki 45 J 1143 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki minibüs de savrulurken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile 17 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı başka bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde iki minibüsün, kavşakta çarpışması ve araçların savrulması yer alıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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