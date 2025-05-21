Manavgat'ta Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara ve Kaçak İçecek Ele Geçirildi

Manavgat'ta Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara ve Kaçak İçecek Ele Geçirildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan operasyonda, bin 600 paket kaçak sigara, kaçak elektronik sigara, ısıtılmış tütün mamulleri ve kaçak içecekler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işletmeye düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenlendi. İşletmede yapılan aramada bin 600 paket kaçak sigara, 65 adet kaçak elektronik sigara, 140 adet ısıtılmış tütün mamulü, 65 litre kaçak viski, 85 adet kaçak puro ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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