Manavgat'ta Altın Susam Hırsızlığı: 100 Kilogram Susam Çalındı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Manavgat Altın Susamı" olarak tescillenen Manavgat Susamının hasadı devam ederken, tarlada silkilmeyi bekleyen susama hırsız dadandı. Tarlada silkelenmeyi bekleyen 100 kilogram dolayında susam çalındı.

Antalya'nın en önemli gastronomi miraslarından biri olan coğrafi işaret tescilli Manavgat Altın Susamına hırsız dadandı. Hırsızlar, Hatipler Muhtarı Ahmet Aksoy'un Değirmi Çamur Mevkiinde bulunan tarlasında silkilmeye hazır 700 susam gümülünden 13 tanesini silkmek suretiyle yaklaşık 100 kilogram dolayında susam çaldı. İlçede etkili olan yağmur nedeniyle kurumaya bıraktığı susamını önceki gün akşam saatlerinde kontrol eden ve dün sabah silkmek için tarlaya gelen Hatipler Muhtarı Ahmet Aksoy, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Aksoy, Hatipler Mahallesi Değirmi Çamur Mevkiinde bulunan tarlasında silkilmeye hazır 700 susam gümülünden bazılarının yerde yattığını gördü.

"Motosikletle gelip susamı çalmışlar"

Silkilen gümüllerin bulunduğu yerde motosiklet tekeri izlerinin olduğunu gören Muhtar Aksoy'un ihbarı üzerine tarlaya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek çalışma yaptı. Sabah saatlerinde kuruyan susamların silkilmesi için işçi getirmeden önce tarlayı kontrol ettiğini ve olayı fark ettiğini söyleyen Ahmet Aksoy "Sabah işçi getirmeden önce tarlayı bir kez daha kontrole geldim. Tarlanın en ucunda bulunan gümüllerin yıkıldığını ve silkildiğini gördüm. 35 dönüm alanda 700 dolayındaki gümülden 13 tanesi gelişigüzel silkilmiş durumda. Yaklaşık 100 kilo susam çalınmış. Hırsızlar motosikletle gelip susamı yükleyip gitmişler" dedi.

Çiftçileri hırsızlığa karşı uyardı

Tarladaki susamın çalınmasının ardından çiftçileri uyaran Hatipler Muhtarı Ahmet Aksoy "Motosikletin teker izlerinden geldiklerinde izlerin derin olmadığını, susamı götürürken yükün ağır olması nedeniyle izlerin derin olduğu görülüyor. Herkesin susamını ayrı ayrı jandarma polis bekleyemez. 1 yıllık emeğimizin zayi olmaması için benim yaptığım hatayı sizlerde yapmayın. Susam gümüllerinizi özellikle gece başında durup bekleyin. Aksi taktirde emeğiniz çalınacaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA