Maltepe'de Sünnet Düğünü Konvoyunda Silahlı Saldırı
Maltepe'de sünnet düğünü konvoyunda bir otomobilin içinden silahla havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
MALTEPE'de sünnet düğünü konvoyundaki bir otomobilin içinden silahla havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobillerle sünnet düğünü konvoyu yapanlar, cadde üzerinde ilerlediği sırada bir kişi, otomobilin içinden havaya peş peşe ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa