Üye Girişi
Haberler
Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak

Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaşana kadar ateşkes yok
Netanyahu: Savaş henüz bitmedi, gidecek çok yolumuz var

Netanyahu'dan ateşkese saatler kala endişelendiren sözler
Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var

Ateşkes sonrası İsrail karıştı! Netanyahu'ya şok suçlamalar
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

Maltepe'de Kaçak Alkol Denetiminde İlginç Anlar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol denetimlerinde, bir restoran personeli denetim ekibine alkollü içecek uzatıp tadım yapmalarını önerdi. Ekipler, denetim sırasında belgeleri kontrol ederek kaçak alkol satışını engellemeye çalıştı.

Denetime gelen ekiplere alkollü içecek uzattı

Maltepe'de kaçak ve sahte alkol denetimi

İSTANBUL - Maltepe'de alkol satışı yapan restoran ve tekel bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında bir restoran personeli, ekiplere bardak içerisine doldurduğu alkollü içeceği test etmeleri için uzattı.

Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol satışını engellemek amacıyla restoran ve tekel bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde alkollü ürünlerde bandrol, fatura ve gerekli belge kontrolü sağlandı. Öte yandan ekipler, depo ve tezgah arkası bölümlerinde de aramalar bulundu.

Ekiplere alkollü içecek uzattı

Denetimler esnasında bir restoran personeli, bardak içerisine doldurduğu alkollü içeceği test etmeleri için 'tadına bakın' diyerek ekiplere uzattı. Görevli ekip ise personelin ilginç teklifini olumsuz karşılayarak denetimleri sürdürdü.

Maltepe'de Kaçak Alkol Denetiminde İlginç Anlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - 3.Sayfa
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
img

Mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu
img

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanede şüpheli bebek ölümü: Taburcu edilmek üzereyken başka odaya götürdüler

'Yenidoğan çetesi' skandalının yankısı sürerken bir acı haber daha
Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor

Herkes son saniyede yaşanan bu pozisyonu konuşuyor
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.