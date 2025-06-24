Malkara'da Buğday Tarlasında Yangın: 20 Dönüm Alan Zarar Gördü

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Malkara'da Buğday Tarlasında Yangın: 20 Dönüm Alan Zarar Gördü
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde biçilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm alan kül oldu. Yangın, biçerdöverin oluşturduğu kıvılcımlarla başladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale edip yangını kontrol altına aldı, ancak çiftçiler maddi kayıplar yaşadı.

Malkara'da buğday tarlasında yangın: 20 dönüm kül oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde henüz biçilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Malkara ilçesine bağlı Deveyatağı mevkiindeki bir buğday tarlasında meydana geldi. Tarlada biçim yapan biçerdöverden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar kısa sürede alevlere dönüştü. Yangını fark eden tarla sahipleri, yangın tüpleri ve traktörlerle ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 20 dönüm biçilmemiş buğday kül olurken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, çiftçilerin uğradığı maddi kaybın büyük olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ KURU - 3.Sayfa
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