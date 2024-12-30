Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
8 Aralık'tan sonra en kanlı saldırı! Başkente bomba yağdırdılar
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası dikkat çeken Erdoğan mesajı
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ

Malatyalı Girişimci Ayda 6 Ton İstiridye Mantarı Üretiyor

Malatyalı Girişimci Ayda 6 Ton İstiridye Mantarı Üretiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engin Acar, Malatya'da oluşturduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridye mantarı üreterek kent ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Günde ortalama 200-250 kg mantar üreten Acar'ın hedefi, günlük üretimi iki katına çıkarmak.

Malatyalı girişimci Engin Acar, oluşturduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridye mantarı üretimi yaparak kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Girişimci Engin Acar, Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde oluşturduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridye mantarı üretimi yaparak kent ve ülke ekonomisine katkı sunuyor. 6 Şubat 2023 depremleri öncesinde Adıyaman'da mantar üretimine başlayan daha sonra ise Malatya'da üretime devam eden Engin Acar, taleplere yetişemediğini kaydetti.

Acar, günlük ortalama 200-250 kilogram mantar üretimi yaptıklarını belirterek, elde edilen ürünlerin kilogramını 110 TL'den toptan satışa sunduklarını belirtti. Hedeflerinin günlük üretimi iki katına çıkarmak olduğunu ifade eden Acar, kurutmalık ürün için ise çalışmalarının sürdüğünü söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bakan Tekin duyurdu! Okullarda bir dönem tarih oluyor
img

Netanyahu'ya "yeraltında" ameliyat! Hastaneden açıklama geldi
img

Kim Jong-un, boşanan çiftleri çalışma kamplarına gönderme emri verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
CHP'den Köfteci Yusuf'la ilgili gündem yaratacak iddia
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda bir dönem tarih oluyor
Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı
Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı

Son Dakika Haberleri

2025'te KPSS olmayacak mı? AGS nedir? AGS puanı nasıl hesaplanacak? Armada Gıda kaç lot verdi? Armada Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? MASTERCHEF 3. CEKETİ KAZANAN | MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda üçüncü önlüğü aldı KIZILCIK ŞERBETİ 83. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni 1 Ocak resmi tatil mi? CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025! SSK, BAĞ-KUR ek ödeme tablosu İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi nedir? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Emekli zam oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR emekli zam oranları! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tarihi verdi! 31 Aralık'ta EFT işlemi yapılır mı? 31 Aralık EFT işlemleri saat kaça kadar yapılabilir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.