Malatya'da yılbaşı öncesi denetimler attırıldı

Malatya'da yılbaşı öncesi denetimler attırıldı
Malatya'da yılbaşı döneminde kaçak ve sahte alkol satışını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde 109 tekel bayii kontrol edildi, 1 iş yeri hakkında tutanak düzenlendi.

Malatya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

25-26-27 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 109 tekel bayii kontrol edilirken, iş yerlerinde bulunan 114 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimler kapsamında kapanış saatlerine riayet etmediği tespit edilen 1 iş yeri hakkında tutanak tanzim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
