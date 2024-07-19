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Malatya'da Üretici Kayısıları Dereye Döktü

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde özel bir firmanın konsantre meyve suyu üretimi için 5 TL'den kayısı alımı yapmasına tepki gösteren bir üretici kasalar dolusu ürünü dereye döktü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde özel bir firmanın konsantre meyve suyu üretimi için 5 TL'den kayısı alımı yapmasına tepki gösteren bir üretici kasalar dolusu ürünü dereye döktü.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kayısıda hasat devam ederken, özel bir firmanın konsantre meyve suyu üretimi için 5 TL'den kayısı alımı yapmasına tepki gösterildi.

Doğanşehir ilçesinde bir üretici duruma tepki göstererek, traktöre yüklediği kasalar dolusu ürünleri dereye döktü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğanşehir Malatya 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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