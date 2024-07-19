Malatya'da Üretici Kayısıları Dereye Döktü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde özel bir firmanın konsantre meyve suyu üretimi için 5 TL'den kayısı alımı yapmasına tepki gösteren bir üretici kasalar dolusu ürünü dereye döktü.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kayısıda hasat devam ederken, özel bir firmanın konsantre meyve suyu üretimi için 5 TL'den kayısı alımı yapmasına tepki gösterildi.

Doğanşehir ilçesinde bir üretici duruma tepki göstererek, traktöre yüklediği kasalar dolusu ürünleri dereye döktü. - MALATYA