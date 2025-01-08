Malatya'da Şoförler Trafik Cezalarına Tepki Gösterdi

Malatya'da servis taşımacılığı yapan çok sayıda şoför, uygulanan trafik cezalarına tepki gösterdi. Kent merkezinde bir araya gelen esnaf, cezalar nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bir araya gelen servis taşımacılığı yapan çok sayıda şoför, trafik cezalarına tepki gösterdi. Burada emniyet yetkilileri ile bir görüşme yapan esnaf, görüşmelerde sonuç çıkmayınca İl Emniyet Müdürlüğü önüne doğru harekete geçerken, araçlarının geçişine izin vermeyen ekipler ile bazı sürücüler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmaların zaman zaman gerginliğe dönüştüğü olay, Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce'nin devreye girerek emniyet yetkilileri ile yaptığı görüşme sonrası tatlıya bağlandı. - MALATYA