Malatya'da Polis Memuru Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçirdi

Malatya'da kalp krizi geçiren polis memuru hastaneye kaldırıldı

MALATYA - Malatya'da arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mıhlıdut caddesi üzerinde bulunan bir halı sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynayan polis memuru G.Ö. aniden fenalaşarak yere düştü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çok sayıda polisin hastaneye akın ettiği olayda durumu iyiye gittiği belirtilen polis memuru ameliyata alındı.