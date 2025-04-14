Malatya'da Polis Memuru Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçirdi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru G.Ö. hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen polis memurunun durumu iyiye gitti.
Malatya'da kalp krizi geçiren polis memuru hastaneye kaldırıldı
MALATYA - Malatya'da arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Olay, 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mıhlıdut caddesi üzerinde bulunan bir halı sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynayan polis memuru G.Ö. aniden fenalaşarak yere düştü.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çok sayıda polisin hastaneye akın ettiği olayda durumu iyiye gittiği belirtilen polis memuru ameliyata alındı.