Haberler

Malatya'da Muska ve Büyü İle Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da Muska ve Büyü İle Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da muska yapma ve büyü bozma gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 34 milyon TL'lik para hareketi tespit edilirken, 6 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da muska yapma, büyü bozma ve benzeri yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve banka hesaplarında toplam 34 milyon 168 bin TL para hareketi olduğu tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kentte muska ve büyü yapma gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıslar teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu 27 kişinin mağdur edildiği belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 34 milyon 168 bin TL para hareketi olduğu tespit edilirken, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, sözde büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen Arapça ve eski yazılarla yazılmış ceylan ve yılan derisi, tahta kaşık, bez parçaları, atlet, at nalı, sabun gibi materyaller ile birlikte 100 bin dolar nakit para ele geçirildi. Operasyonda hedef konumundaki 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
Güllü'nün kızı gasilhanede fenalık geçirdi

Güllü'nün kızı gasilhaneden böyle çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu 'Gülmeniz gerekiyordu' dedi, salondan çıt çıkmadı

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Bayern Münih gol oldu yağdı! Harry Kane tarih yazdı

Harry Kane bu golle tarih yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.