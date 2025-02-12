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Malatya'da Gençler Karda Sörf Yaptı

Malatya'da Gençler Karda Sörf Yaptı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde traktörün arkasına bağlanan lastik üzerinde karda sörf yapan gençler, heyecan dolu anlar yaşadı. Kar yağışıyla zorlaşan yaşam koşullarına rağmen gençler eğlenceli bir aktivite gerçekleştirdi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde traktörün arkasına bağlanan lastik üzerinde karda 'sörf' yapan gençler, hem eğlenceli hem de tehlikeli anlar yaşadı.

Kentin kırsal bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışının etkisi altındaki ilde, özellikle batı ve güney kesimlerinde yaşam zorlaşırken, gençler karın keyfini farklı bir şekilde yaşadı. Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde, traktör arkasına bağlanan lastik üzerinde karda sörf yapan üç genç, dakikalar süren heyecan dolu bir yolculukla karın tadını çıkardı. Kar üzerinde lastikte hızla ilerleyen gençler, hem eğlenceli hem de tehlikeli anlar yaşadı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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