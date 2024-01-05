Malatya'da 30 Kilo Bandrolsüz Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Malatya'da yapılan denetimde bir işyerinde 30 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçak nargile tütünü sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Denetimlerde 240 paket halinde 30 kilo bandrolsüz nargile tütünü bulundu. İşyeri sahibine yasal işlem yapıldı.
Malatya'da bir işyerinde yapılan denetimde 30 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kent merkezinde piyasaya kaçak nargile tütünü sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen bir adreste denetimlerde bulunan ekipler 240 paket halinde 30 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Denetimde işyeri sahibi D.A.'ya 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA