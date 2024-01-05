Malatya'da 30 Kilo Bandrolsüz Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Malatya'da bir işyerinde yapılan denetimde 30 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kent merkezinde piyasaya kaçak nargile tütünü sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen bir adreste denetimlerde bulunan ekipler 240 paket halinde 30 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Denetimde işyeri sahibi D.A.'ya 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA