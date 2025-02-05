Lüleburgaz'da Seyyar Satıcılara Denetim

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine zabıta ekiplerince seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipler seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan seyyar satıcılara cezai işlem uyguladı. - KIRKLARELİ