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Lüleburgaz'da Seyyar Satıcılara Denetim

Lüleburgaz'da Seyyar Satıcılara Denetim
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetimlerde bulunarak, yoğun trafik bölgelerinde cezai işlemler uyguladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine zabıta ekiplerince seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipler seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan seyyar satıcılara cezai işlem uyguladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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