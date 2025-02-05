Lüleburgaz'da Seyyar Satıcılara Denetim
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetimlerde bulunarak, yoğun trafik bölgelerinde cezai işlemler uyguladı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine zabıta ekiplerince seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipler seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan seyyar satıcılara cezai işlem uyguladı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa