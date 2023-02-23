Lübnan Merkez Bankası Başkanı Salameh'a kara para aklama ve zimmete para geçirme suçlaması

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, kara para aklama, zimmete para geçirme ve yasadışı zenginleştirme ile suçlandı.

Ekonomik krizin devam ettiği Lübnan'da, Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, Salameh'nin kardeşi Raja ve danışmanı Marianne Howayek, Yargıç Raja Hamoush tarafından kara para aklama, zimmete para geçirme, sahtecilik, yasadışı zenginleşme ve vergi kaçakçılığı ile suçlandı. Yargıç Hamoush tarafından yöneltilen suçlamalar, Salameh ve kardeşi Raja'nın 2002 ile 2015 yılları arasında Merkez Bankası'ndan 300 milyon dolardan fazla parayı zimmetlerine geçirip geçirmediğine dair Lübnan tarafından yürütülen 18 aylık bir soruşturmanın ardından geldi. Salameh ve kardeşi Raja, suçlamaları reddetti.

"Mahkeme tarafından suçluluğu kanıtlanana kadar kişi masumdur"

Merkez Başkanı Salameh basına yaptığı açıklamada, henüz hakkında iddianame olmadığını belirterek, yargı sürecinde işbirliği sözü verdi. Salameh, "Yasalara ve yargı sistemine saygılıyım ve prosedüre uyacağım. Bildiğiniz gibi bir mahkeme tarafından suçluluğu kanıtlanana kadar kişi masumdur" dedi. Herhangi bir duruşma yapılmadan önce dosyanın tam olarak gözden geçirilmesi için Yargıç Charbel Abou Samra'ya gönderildiği aktarılarak, Samra'nın dava dosyasının tamamını henüz almadığı belirtildi.

Suçlamalar, Yargıç Jean Tannous'un soruşturmasını tamamlayıp Başsavcısı Ghassan Oueidat'a gönderdiği Haziran 2022'den bu yana Salameh aleyhindeki daha geniş davadaki ilk gelişme olarak kayıtlara geçti.

Salameh ve kardeşi 5 Avrupa ülkesi tarafından soruşturuluyor

İsviçre, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Lihtenştayn'dan yetkililer, Salameh ve erkek kardeşini benzer iddialar nedeniyle soruşturuyor. Avrupa ülkelerinden bir adli heyet, bankacılar ve diğer tanıklarla görüşmek üzere geçen ay Lübnan'a gelmişti. Heyetin, araştırmalarına devam etmek için gelecek ay başında yeniden Lübnan'a gelmesi bekleniyor. Avrupalı savcılar, Salameh ve erkek kardeşi hakkında henüz herhangi bir suçlamada bulunmadı.

Salameh, 1993'ten bu yana Merkez Bankasının başında

Lübnan Merkez Bankası'nın 1993'ten bu yana başında olan Salameh, Merkez Bankası'nın başına geçmeden önce yatırım bankacılığı yapıyordu. 2019'dan bu yana Lübnan'ın ekonomik çöküşündeki rolü nedeniyle yoğun soruşturma altında olan Salameh, ekonomik krizden önce yıllarca süren siyasi çalkantıya rağmen Lübnan lirasını sabit olmasını sağladığı ve bankacılık sistemini ayakta tuttuğu için övgüyle bahsediliyordu.

Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 90 değer kaybetti

Lübnan lirasının dolar karşısında yüzde 90'dan fazla değer kaybetmesi ve geçen yıl yıllık enflasyon oranının yüzde 170'e çıktığı Lübnan, dünyanın gördüğü en şiddetli ve uzun süreli krizlerden birini yaşıyor. Nüfusun yüzde 80'inden fazlası yoksulluk içinde yaşayan Lübnan'da, yiyecek ve ilaca ulaşım her geçen gün zorlaşıyor. - BEYRUT