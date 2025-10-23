Haberler

7 dakikada milyarlarca liralık soygun! Hırsızlar Louvre Müzesi'nden böyle kaçmış

7 dakikada milyarlarca liralık soygun! Hırsızlar Louvre Müzesi'nden böyle kaçmış
7 dakikada milyarlarca liralık soygun! Hırsızlar Louvre Müzesi'nden böyle kaçmış
Fransa'daki Louvre Müzesi'nde pazar günü yaşanan ve 7 dakika içinde 4.3 milyar TL değerindeki mücevherleri çalan hırsızların kaçtığı anlar ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzleri kapalı iki soyguncunun yük asansöründen hızlı bir şekilde inerek motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen mücevher soygununa ilişkin soyguncuların kaçma anı ortaya çıktı. Güvenlik görevlilerince kaydedilen görüntüde, yüzleri kapalı iki soyguncunun yük asansöründen hızlı bir şekilde inerek motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüntülendi. Paris Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü, çalınan 9 mücevherin ise henüz bulunamadığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

SOYGUN 7 DAKİKA SÜRDÜ

Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

ÇALINAN MÜCEVHERLERİN DEĞERİ 4.3 MİLYAR TL

Paris Savcısı Laure Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro (4.3 milyat TL) olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktarmıştı. Beccuau, soygunla 4 kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söylemişti.

LOUVRE MÜZESİ MÜDÜRÜ: SORUMLULUĞUNU KABUL EDİYORUM

Fransa'da soyulan Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars, Senato'nun Kültür Komisyonu'na verdiği ifadesinde, "Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullanarak, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulunmuştu.

Des Cars, "Pazar günü, müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullandı. Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirdi. "Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu, zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" demişti.

