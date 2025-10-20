Haberler

Labubu Oyuncak Çılgınlığı Hırsızlığa Dönüştü

Başakşehir'de bir alışveriş merkezinde 'Labubu' oyuncağı satın alarak hırsızlık yapan 2 yetişkin ve 1 çocuk güvenlik kameralarına yakalandı. Olayın ardından iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

Tüm dünyada hızla yayılan 'Labubu' oyuncağı çılgınlığı hırsızlığa dönüştü. Başakşehir'de bir AVM içerisindeki züccaciye dükkanına giren 2'si yetişkin 1 çocuk, satın aldıkları 'Labubu' oyuncağın ardından aynı üründen iki tane daha çalarak dükkandan ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yetişkin ve yanlarında bulunan 1 çocuk, züccaciye ürünleri satan bir dükkana geldi. Kasaya yönelip popüler hale gelen 'Labubu' oyuncaklarından birini satın alan grup, o sırada kasiyerin ilgisinden faydalanarak raftaki diğer iki oyuncağı montlarının altına gizleyip dükkandan çıktı.

İş yeri sahibi Barış Gündoğdu, olayın ardından durumu fark edip güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kadının raftan aldığı oyuncakları montunun altına koyduğu ve fark ettirmeden dışarı çıktığı görüldü.

"Popüler olması belki cezbetmiş olabilir"

Gündoğdu, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başakşehir'de esnafım, bijuteri işi yapıyoruz. Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında dükkanımıza 2 yetişkin 1 çocuk geldi. Meşhur Labubu oyuncağını almak için kasaya yöneldiler. Kasada arkadaşımız onlarla ilgilenirken hanımefendi oyuncakları montunun altına koyarak çaldı. Şikayetçi olduk, bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Oyuncağın son zamanlarda popüler olması belki cezbetmiş olabilir ama tekrarı yaşansın istemiyoruz. Önemli olan parası değil" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
