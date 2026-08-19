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’Kuytulcular’ operasyonunda ünlü börekçiye de kayyım atandı

’Kuytulcular’ operasyonunda ünlü börekçiye de kayyım atandı
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Adana merkezli operasyonda Kuytulcular yapılanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı baskın yapıldı; Alparslan Kuytul ve eşi dahil 32 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Levent Börek dahil 5 şirkete kayyım atandı.

Adana'da 'Kuytulcular' olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda kamuoyunda Levent Börek olarak bilinen ünlü börekçiye de kayyım atandığı ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmaya istinaden Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya 6 ilde toplam 49 adreste eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kuytul çifti de gözaltına alındı.

5 şirket hakkında ise yönetim kayyımı atandı

Bu şirketlerden en bilindiği ise Türkiye ve Avrupa genelinde birçok şubesi bulunan Adana merkezli Levent Börek. Levent Börek'in dışında kayyım atanan diğer şirketler ise şu şekilde:

"Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi. GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi."

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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