Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmalar neticesinde Tepecik Mahallesindeki bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair alınan bilgi üzerine bahse konu ikamette fiziki bekleme yapıldıktan sonra ikametten çıkan E.S. (48) isimli şahsın kaba üst aramasında 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş ve şahsın bahse konu suç unsurunu belirtilen adreste İ.İ. isimli şahıstan bin 500 TL karşılığında aldığını ifade etmesi üzerine belirtilen adreste yapılan aramada, 7 adet galara hap,12 adet ekstazi kimyasal hap, 5 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 5 parça bong ve payp ele geçirildi.

İkamette bulunan ve gözaltına alınan B.S. (32), R.E.O. (28) ve İ.İ. (31) isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA