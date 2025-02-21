Kütahya'da Tanınmış İş Adamı Gürol Kırçı Evinde Ölü Bulundu
Kütahya'nın tanınmış iş adamı Gürol Kırçı, evinde ölü olarak bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek kesin ölüm sebebini belirlemek için otopsi yapılmak üzere cesedi hastaneye götürdü. Kırçı'nın kalp rahatsızlığı olduğu iddia ediliyor.
Kütahya'nın tanınmış iş adamlarından olan Gürol Kırçı, akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.
Menderes Bulvarı'ndaki dairesinde yaşayan Gürol Kırçı'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Gürol Kırçı'nın yakınları ile birlikte adrese gelen ekipler, içeri girdiklerinde Kırçı'nın cansız bedenini buldu. Kırçı'nın cesedi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesine götürüldü.
Gürol Kırçı'nın kalp rahatsızlığı bulunduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA