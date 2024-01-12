Kütahya'da Bölge Uygulamasında 28 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği Bölge Uygulamasında 28 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl EMniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Yaya Devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 6 Resmi Ekip ( 13 Personel) ve 10 ÇMB personeli ile il merkezi Dumlupınar Bulvarı, Ok Meydanı Mahallesi, Radar Caddesi, Hisar Bölgesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik ve Hayvan Pazarı Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge Uygulamasında, toplam 198 şahıs ve 27 aracın GBT kontrolü yapıldı. Uygulamada, 28 adet sentetik ecza hap ve 1 kesici alet ele geçirildi. Gürültüye neden olan 1 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapıldı. 2 yoklama kaçağı kaydı olan şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA