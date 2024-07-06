Kütahya'da 64 Kilo Ecstasy Ele Geçirildi, Merih Demiral'in İsmi Sergilendi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ele geçirilen 64 kilo 890 gram ecstasy maddesinin sergilendiği standa, UEFA tarafından Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral'in ismi yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 160 bin adet 64 kilo 890 gram Ecstasy maddesi ele geçirildi. Araç içerisindeki U.Ö.(23) isimli şahıs gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda şüpheli şahısla bağlantılı olduğu tespit edilen B.D. (27 ) ve O.D. (34 ) isimli şahıslar içinde bulundukları araç ile birlikte Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Bu arada emniyet güçlerince 64 kilo 890 gram ecstasy maddesinin sergilendiği standa, UEFA tarafından Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral'in isminin yazılması dikkat çekti. - KÜTAHYA