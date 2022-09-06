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Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da yanan bir evin odunluğu 7 saat sonra söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da yanan bir evin odunluğu 7 saat sonra söndürüldü

Gelen Kütahya haberine göre Kütahya merkeze bağlı Kıranşeyh köyünde çıkan bir yangın, itfaiye ekipleri ve köy halkının uğraşları ile 7 saatte söndürülebildi.

Kütahya merkeze bağlı Kıranşeyh köyünde çıkan bir yangın, itfaiye ekipleri ve köy halkının uğraşları ile 7 saatte söndürülebildi.

Kıranşeyh köyünde Orhan Zeybek'e ait evin odunluk kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıranşeyh ve Suluköy köylerinin su tankerleri ile köylülerin ilk müdahalesinin ardından, Seyitömer Belediyesi ve Çelikler Termik Santraline ait itfaiyeler de yangın söndürme çalışmasına katıldı.

Alevlerin daha da büyümesi üzerine Domaniç Belediyesi'nden de 2 itfaiye aracı yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Saat 20.15'te başlayan yangın, 03.10 sıralarında söndürülebildi.

Yangında dumanda etkilenen Salih Mercan isimli vatandaşa, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Kıranşeyh köyü muhtarı Mehmet Pamuk "Orhan Zeybek'e ait evde yangın çıktığını duyar duymaz hemen köyümüze ait su tankeri ile müdahale ettik. Yetersiz kalacağını düşündüğümden komşu Suluköy'den de su tankeri istedik. Seyitömer Belediyesi ve Çelikler Termik Santrali itfaiyeleri de yangına müdahale etti. Ardından Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri de geldi. Yangın tam 7 saatte söndürülebildi. Sabaha kadar da soğutma çalışması yaptık" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kütahya Saat 3. Sayfa Haberler

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