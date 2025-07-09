Kuşadası'nda Yasak Bölgeye Giren 12 Kişiye Cezai İşlem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milli Park sınırları içerisinde yasak olan bölgeye giren 12 kişiye toplamda 35 bin 436 TL para cezası uygulandı.

Kuşadası, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığınca Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kavaklıburun koyu ve Botanik yürüyüş yolunda orman yangınlarının önlenmesi çalışmaları kapsamında devriye faaliyeti devam ediyor. 12 şahsın ormanlık/kayalık alana (Girilmesi yasak olan bölge) girdikleri tespit edildi. Şahıslara, 5326 Sayılı Kanunun 32 maddesi kapsamında (Emre Aykırı Davranış) kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 35 bin 436 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN