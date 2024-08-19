Kuşadası'nda Bisiklet Yolunda Motorlu Araçlara Cezai İşlem

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Güzelçamlı Mahallesi'nde motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, bisiklet yolunda seyir halinde olan 23 şahsa toplamda 47 bin 196 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın il genelinde jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yolunda motorlu araçları ile seyir halinde olan 23 sürücüye kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 47 bin 196 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma yetkilileri, vatandaşları yasaklara uymaları konusunda uyarırken denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN