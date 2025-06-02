Kurt Saldırısı: Emekli Adamın 16 Küçükbaş Hayvanı Telef Oldu

Kurt Saldırısı: Emekli Adamın 16 Küçükbaş Hayvanı Telef Oldu
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir kurt, emekli Ali Gökdere'nin ağıldaki 16 küçükbaş hayvanını telef etti. Hayvan sahibi Gökdere, hayvanlarını emekli maaşıyla beslediğini belirterek, 'Kendim yemedim, bunlara yedirdim' dedi.

Bir gecede hepsi yok oldu, emekli adamın tek uğraşıydı: Kendim yemedim, bunlara yedirdim"

Ağıla giren kurt, 16 küçükbaş hayvanı telef etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bağ evindeki ağıla giren kurt, 16 küçükbaş hayvanı telef etti. Hayvan sahibi Ali Gökdere, "Kendim yemedim, onlara yedirdim. Canavar geldi, hepsini kırdı geçti" dedi.

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Karadere mevkisindeki bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Ali Gökdere'ye ait ağıla gece saatlerinde kurt girdi. Gökdere, ağıldaki koyunları sabah saatlerinde telef olmuş halde buldu. Saldırı sonucu 16 küçükbaş hayvan telef olurken, 4 kuzu ise saldırıdan kurtuldu.

"Kendim yemedim, bunlara yedirdim"

Emekli maaşıyla hayvanlarına yem ve saman aldığını belirten Ali Gökdere, "Bir merakla 6 koyun almıştım. 6 koyundan 4'ünü kurbanda satmıştım. Kalan 2 tanesini de 18'e kadar çoğalttım. Daha sonra canavar geldi, bir günde hepsini kırdı geçti. Yapacak bir şey yok. Saat 22.00'de kapatmıştım, sabah da hepsini ölü olarak gördüm. Kendim yemedim, bunlara yedirdim. Yemini, samanını emekli maaşımdan 3-5 kuruş katarak aldım, büyüttüm. Başka da yapacak bir işim yoktu. 4 tane kuzum kaldı, onları da görmemiş, tahminimce şişmiş, onlar da ölür. Şaştım kaldım ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Kendisi için hayvanların bir uğraş ve moral kaynağı olduğunu söyleyen Gökdere, "Başka da yapacak bir işim yoktu. Kendimize bir eğlenceydi bunlar. Burada artık vakit de geçmez" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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