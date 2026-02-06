Haberler

Kumluca'da hortum seraları parçaladı

Kumluca'da hortum seraları parçaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak yağış ve hortum, seralarda büyük zarara yol açtı. Üreticiler hasar gören seralarını onarmak için seferber oldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak yağış ve hortum, ilçe genelinde seralarda büyük zarara yol açtı.

Gece saat 04.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak kısa sürede etkisini artırırken oluşan hortum; Kum, Karşıyaka, Mavikent ve Beykonak mahallelerinde bulunan çok sayıda seranın plastik örtüsünü parçaladı. Bazı seraların demir konstrüksiyonları çökerken, seralarda bulunan ürünler ise zarar gördü. Yağışla birlikte seralara dolan sel suları üreticilere zor anlar yaşatırken, vatandaşlar ilk etapta kendi imkanlarıyla seralardaki suyu tahliye etmeye çalıştı. Üreticiler, hasar gören plastik örtüleri onarmak için seferber olurken, yaşanan olumsuzlukların ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Serada üretim yapan vatandaşlar, gece saatlerinde fırtınanın seslerine uyandıklarını belirterek, zarar gören seralarını onarmaya çalıştıklarını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek