Kumar Oynarken Suçüstü Yakalanan Şahıslara Cezalar Yağdı

Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahısların son çırpınışları fayda etmedi

HATAY - Hatay'da kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 şahsa 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı. Baskın esnasında şahısların masanın üstündeki parayı saklamaya çalışmalarıysa kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama saçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. İskenderun Savaş Mahallesinde bir işyerine yapılan baskında 6 şahsın kumar oynadıkları suçüstü tespit edildi. Kumar oynayan 6 kişiye toplamda 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi Y.E.'ye kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Ekiplerin denetimi esnasında şahısların masanın üstündeki paraları saklamaya çalıştıkları anlarsa kameraya yansıdı.