Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 804 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 804 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 804 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli Ş.N.U. emniyete teslim edildi ve tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir ikamette 804 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Ş.N.U., emniyetin yürüttüğü çalışmaların ardından kendi isteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, ilçe merkezinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 804 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ş.N.U.'nun operasyon sırasında ikametinde bulunmadığı öğrenildi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde şüpheli, kısa süre sonra kendi rızasıyla Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.N.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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