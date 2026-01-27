Haberler

Maç sonrası kavgada kulüp başkanın kolu kırıldı

Maç sonrası kavgada kulüp başkanın kolu kırıldı
Küçükçekmece'de İstanbul Balkanspor ve Yarımburgaz Spor takımları arasında oynanan U15 süper amatör lig maçında taraftarlar arasında çıkan kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı'nın kolu kırıldı, 2 kişi de hafif yaralandı. Olay anları kameraya yansıdı.

  • Küçükçekmece'de U15 Süper Amatör Lig maçında İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor taraftarları arasında kavga çıktı.
  • Kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırıldı.
  • Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de, U15 süper amatör ligde mücadele eden iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Kulüp başkanın kolu kırılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

MAÇ SONRASI KAVGA ÇIKTI

Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor arasında yaşanan maçta çıktı.

Edinilen bilgiye göre, U15 Süper Amatör Ligde mücadele eden İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadında karşı karşıya geldi. Maç esnasında taraftarlar arasında başlayan tartışma ve küfürleşme bir süre sonra kavgaya dönüştü.

BAŞKANIN KOLU KIRILDI

Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine vurmaya başladı. Kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırılırken, toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan yumruklu ve tekmeli kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Taş:

Afganistan daha güvenli

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

