Maç sonrası kavgada kulüp başkanın kolu kırıldı
Küçükçekmece'de İstanbul Balkanspor ve Yarımburgaz Spor takımları arasında oynanan U15 süper amatör lig maçında taraftarlar arasında çıkan kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı'nın kolu kırıldı, 2 kişi de hafif yaralandı. Olay anları kameraya yansıdı.
MAÇ SONRASI KAVGA ÇIKTI
Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor arasında yaşanan maçta çıktı.
Edinilen bilgiye göre, U15 Süper Amatör Ligde mücadele eden İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadında karşı karşıya geldi. Maç esnasında taraftarlar arasında başlayan tartışma ve küfürleşme bir süre sonra kavgaya dönüştü.
BAŞKANIN KOLU KIRILDI
Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine vurmaya başladı. Kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırılırken, toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan yumruklu ve tekmeli kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.