ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı

ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
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İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kripto para borsası ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde kullanımından dolayı hayatını kaybeden Avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan kripto para borsası ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesi sonrasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Gökalp İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandıICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şüpheli Gökalp İÇER, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alınmasını müteakip, Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve Kadına Karşı Olası Kast ile Öldürmeye Teşebbüs suçlarından dolayı tutuklanması talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

14 Temmuz 2025 akşamı İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kireçburnu semtinde yaşanan olayda 27 yaşındaki Avukat Göksu Çelebi'nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kripto para borsası ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile birlikte uyuşturucu kullandığı öne sürüldü.

ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandıAvukat Göksu Çelebi

Kısa süre sonra fenalaşan Çelebi, ambulansla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Çelebi, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Günlerdir komada yaşam mücadelesi veren Çelebi'nin, dün sabah hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCHP Savar:

hasirtti

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Haber YorumlarıArşiv Unutmaz:

Her gün birinizi, bir gün hepinizi

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Haber Yorumlarıhazal hazal:

bu site bildigi halde ayrıntı vermiyor ama ben soyleyim.bu adam fatih altayli nin youtube ana sponsoru..diger partide olsa ortalık yıkılır.peki niye bunlara tepki yok.cunku alışılmış her zaman yasanan şeyler.bir gun iyi birsey yaparlarsa o zaman ortalık yıkılır.

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Haber Yorumlarıerkan ballı:

işte bunlar AÇ KOPEKLER DOYMUYORLAR PARAYA HEP DAHA FAZLASI SENIN SONUNDA EKO İMANSIZ OĞLU GIBI OLDU HIRSIZ KÖPEK BETER OL

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