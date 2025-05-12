Kredi Vaadiyle Gencin 300 Bin TL'sini Dolandıran Şüpheli Tutuklandı

Kredi vaadiyle 19 yaşındaki gencin 300 bin TL'sini alan dolandırıcı tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal medyadan tanıştığı 19 yaşındaki genci, 300 bin TL dolandıran şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay dün gece 23.30 sıralarında Osmaniye mahallesindeki bir kafede meydana geldi. Adana'da yaşayan şüpheli Mahmut A.(28), Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Servan G.ile sosyal medyadan tanıştı. Mesajlaşma sırasında Mahmut A., Servan G.'yi etkisi altına altına alarak düşük faizli kredi çekme vaadiyle buluşma noktası belirledi. Dün gece Bursa'nın İnegöl ilçesinde buluşan 2 şahıs, bir kafede oturdular. Şüpheli Mahmut A., etkisine aldığı Servan G.'nin telefonunu alarak mobil bankacılıktan işlem yapmaya başladı. Şüpheli, mağdur gencin hesabındaki 300 bin TL' yi başka hesaba havale yaptı. İşlem yaptıktan sonra mağdur gence, kısa süre içinde hesabına kredinin yatacağını söyleyen şüpheli, kafeden çıkarak uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan Servan G., polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.