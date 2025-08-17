Korsan Taksicilik Denetimlerinde 6 Araç Trafikten Men Edildi

Korsan Taksicilik Denetimlerinde 6 Araç Trafikten Men Edildi
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos'ta İskenderun genelinde korsan taksiciliğe yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 6 aracın sürücülerine ve yolcularına toplam 296 bin 778 TL para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
