Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil yangını
Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ali Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer K.'nin kullandığı 42 ACL 285 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Araç yangını ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA