Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Konya'nın Ereğli ilçesinde kavga: 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada 4 kişi aldığı bıçak darbesiyle 1 kişi de sopa ile darp sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çayhan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bulunan husumetten dolayı çıkan tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç., Ö.E., H.E., Ö.E. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri bıçak ve sopayla yaralanan şahıslara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan M.Ç., Ö.E. ve H.E Ereğli Devlet Hastanesine, Ö.E. ve ismi öğrenilemeyen şahıs ise Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından yaralı yakınları hastaneye akın etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ereğli Kavga Konya 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR? Bayram ne zaman, hangi tarihte bitecek?ı Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, ne zaman açılacak? AVM'LER AÇIK MI? Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 10-11-12 Nisan AVM saatleri! BAYRAMDA HGS GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda HGS geçişleri paralı mı, kaç TL? BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? Ramazan bayramında ŞOK, A101, BİM, Migros ne zaman açılacak? BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda metro, tramvay, Marmaray bedava mı, paralı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 11 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yerleşme kanaması ve adet kanaması arasındaki farklar! Yerleşme kanaması ne kadar sürer, nasıl olur, belirtileri neler? Bu belirtiler varsa doktorunuzu arayın! DÜŞÜK BELİRTİLERİ neler? Düşük tehlikesi nasıl anlaşılır? ŞEVVAL AYI NE ZAMAN? Şevval orucu ne zaman başlar? Şevval orucu kaç gün tutulur? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan ile Özel'in telefon konuşması detayları! 2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı ayın kaçında? KURBAN BAYRAMI hangi ay? DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Uğur Dündar kaç yaşında? Gazeteci Uğur Dündar kaç yaşına girdi, kimdir? Yargı ne zaman final yapıyor? Yargı son bölüm ne zaman? İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title