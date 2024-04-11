Konya'nın Ereğli ilçesinde kavga: 4 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada 4 kişi aldığı bıçak darbesiyle 1 kişi de sopa ile darp sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çayhan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bulunan husumetten dolayı çıkan tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç., Ö.E., H.E., Ö.E. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri bıçak ve sopayla yaralanan şahıslara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan M.Ç., Ö.E. ve H.E Ereğli Devlet Hastanesine, Ö.E. ve ismi öğrenilemeyen şahıs ise Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından yaralı yakınları hastaneye akın etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA